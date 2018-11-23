Депутат из Саратова месяц сидел на «макарошках» и выжил

Депутат из Саратова месяц сидел на «макарошках» и выжил

Чиновник Саратовской областной думы Николай Бондаренко закончил эксперимент, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц. В рацион питания депутата входили овощи, крупы и курица.

Бондаренко начал экперимент 23 октября. «Диета» продлилась 31 день. За две недели эксперимента депутат скинул 6 кг. Теперь он планирует контрольное взвешивание и посещение врача, который оценит состояние его здоровья.

По окончании эксперимента чиновник заявил, что чувствует себя хорошо и у него остались некоторые продукты. Бондаренко отметил, что труднее всего было отказаться от сладкого. «Но позволить их себе я просто не мог», - заявил он ТАСС.

Ранее депутат предложил повысить минимальный прожиточный уровень для пенсионеров в регионе. Однако он столкнулся с критикой инициативы со стороны областного министра занятости, труда и миграции Натальи Соколовой. Она заявила, что можно прожить на 7,99 тыс. рублей, добавив, что «макарошки все время стоят одинаково».

После инцидента Соколову уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев счел недопустимыми пренебрежительные высказывания по социально значимым вопросам.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Российских учителей станут лечить психологи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО