Депутат из Саратова месяц сидел на «макарошках» и выжил

Чиновник Саратовской областной думы Николай Бондаренко закончил эксперимент, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц. В рацион питания депутата входили овощи, крупы и курица.

Бондаренко начал экперимент 23 октября. «Диета» продлилась 31 день. За две недели эксперимента депутат скинул 6 кг. Теперь он планирует контрольное взвешивание и посещение врача, который оценит состояние его здоровья.

По окончании эксперимента чиновник заявил, что чувствует себя хорошо и у него остались некоторые продукты. Бондаренко отметил, что труднее всего было отказаться от сладкого. «Но позволить их себе я просто не мог», - заявил он ТАСС.

Ранее депутат предложил повысить минимальный прожиточный уровень для пенсионеров в регионе. Однако он столкнулся с критикой инициативы со стороны областного министра занятости, труда и миграции Натальи Соколовой. Она заявила, что можно прожить на 7,99 тыс. рублей, добавив, что «макарошки все время стоят одинаково».

После инцидента Соколову уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев счел недопустимыми пренебрежительные высказывания по социально значимым вопросам.