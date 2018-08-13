Депутат Литвы предложил не пускать «друга Путина» Тимати в страну
Депутат Лауринас Касчюнас обратился в МИД Литвы с предложением внести Тимати (Тимура Юнусова) в список нежелательных лиц за его связи с Владимиром Путиным.
По словам депутата, Тимати известен тесными связями с президентом России.
Кроме того депутат отметил, что певец принял участие в концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией. По его словам, все это говорит о том, что Тимати «поддерживает агрессивную политику России», сообщает «Федерал Пресс».
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