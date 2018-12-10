Департамент Ольги Глацких закрыли после шокирующих слов

В Свердловской области упразднили департамент молодежной политики после скандала вокруг высказывания его руководителя Ольги Глацких. Напомним, она заявила, что государство «в принципе ничего не должно, а должны родители».

Решение о ликвидации департамента принято губернатором Евгением Куйвашевым. Он рассказал, что в регионе создадут новое министерство образования и молодежной политики, а главу бывшего департамента отстранили от должности за резонансные высказывания. Принятые меры будут способствовать повышению эффективности деятельности госорганов, заявил глава региона.

В самом указе губернатора не говорится, войдет ли Глацких в состав министерства, пишет ТАСС. Вице-губернатор Павел Креков отметил, что власти ставят задачу по усилению воспитательной функции и реализации социальных молодежных проектов.

Ранее Ольга Глацких провела встречу с волонтерами Кировграда, где она заявила, что государство «ничего не должно» им, а родителей «не просили рожать». Позже чиновница извинилась за высказывания и пояснила, что тем самым хотела усилить мотивацию молодежи для развития собственными силами, а не за счет государства.

Глацких является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. В 2016 году она стала руководителем департамента молодежной политики Свердловской области.