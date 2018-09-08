«День тишины» в России прошел без нарушений

В Центризбирком не поступали жалобы на нарушение запрета агитации в «день тишины». Об этом рассказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.

«День тишины» вступил в силу в разных субъектах страны перед единым днем голосования. 8 сентября в России запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит решить, за кого они проголосуют 9 сентября.

Гришина отметила, что в ЦИК поступают обращения, однако они не связаны с нарушением запрета агитации, передает РИА Новости.

Голосование пройдет 9 сентября в 80 субъектах России. Россиянам предстоит выбрать 26 глав регионов, 7 депутатов Госдумы, депутатов 16 региональных парламентов и 12 городских дум областных центров, а также несколько тысяч муниципальных глав и депутатов.

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