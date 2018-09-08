«День тишины» в России прошел без нарушений
В Центризбирком не поступали жалобы на нарушение запрета агитации в «день тишины». Об этом рассказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.
«День тишины» вступил в силу в разных субъектах страны перед единым днем голосования. 8 сентября в России запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит решить, за кого они проголосуют 9 сентября.
Гришина отметила, что в ЦИК поступают обращения, однако они не связаны с нарушением запрета агитации, передает РИА Новости.
Голосование пройдет 9 сентября в 80 субъектах России. Россиянам предстоит выбрать 26 глав регионов, 7 депутатов Госдумы, депутатов 16 региональных парламентов и 12 городских дум областных центров, а также несколько тысяч муниципальных глав и депутатов.
Следующая новость Госпрограмму поддержки спроса на машины оценили в 10 млрд рублей
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии