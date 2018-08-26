Демократы внесли изменения в правила отбора кандидата в президенты США

Демократы в США ограничили права «суперделегатов» в избрании кандидата в президенты США от партии, чтобы обеспечить себе победу на выборах в 2020 году. Об этом рассказал председатель Национального комитета Демократической партии (НКДП) Том Перес после заседания в Чикаго.

На съезде, где в год выборов определяется единый кандидат от той или иной партии, голосуют делегаты и «суперделегаты» - политики, занимающие высокие выборные посты (сенаторы, конгрессмены, губернаторы и другие). При этом «суперделегатам» разрешается голосовать за любого претендента.

Теперь им запрещено участвовать в первом туре голосования на съезде, но не ограничивается их участие в голосовании во втором и последующих турах, сообщает ТАСС. Это призвано повысить прозрачность процесса выбора кандидатаов от демократов и увеличить их шансы на победу.

Полномочия «суперделгатов» решили ограничить в связи с нарушениями в ходе президентских выборов 2016 года. Тогда количество таких политиков составило 18% (714 человек из 4051), причем большинство из них поддержали Хиллари Клинтон. В то же время претендентом в кандидаты президентом намеревался стать сенатор Вермонт Берни Сандерс от Демократической партии. В связи с этим инцидентом сторонники Сандерса стали высказываться за ограничение прав «суперделегатов».