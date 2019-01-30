По делу о заказном убийстве задержан член Совета Федерации

На заседании Совета Федерации в среду арестован сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков. Он подозревается в причастности к убийству лидера карачаевского молодежного движения и смерти советника экс-главы республики.

Информацию о задержании Арашукова подтвердили в Следственном комитете. В связи с арестом сенатора лишили неприкосновенности. 32-летний Арашуков подозревается в организации преступного сообщества и убийстве.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, осенью 2018 года три фигуранта дела об убийстве подтвердили причастность Арашукова к смерти активиста черкесского молодежного движения Аслана Жукова и смерти советника экс-главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. По их словам, он был организатором убийств.

Напомним, Аслана Жукова застрелили в 2010 году. По подозрению в убийстве был задержан Расул Аджиев, который в то время конфликтовал с активистом. В 2012 году Аджиева признали невиновным, однако летом 2018 года он написал явку с повинной и признался в совершении убийства. После этого дело возобновили.

Фраль Шебзухов был убит в мае 2010 года в Черкесске. Чиновника избили бейсбольными битами. При попытке бежать в него выстрелили из огнестрельного оружия.

Арашуков является сенатором в Совфеде с 2016 года. Прежде он работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкессии.