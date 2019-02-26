По «делу Арашуковых» выявили кустарные врезки в трубопроводы
В рамках «дела Арашуковых» проведены более 70 обысков у подозреваемых, а также на нескольких предприятиях в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Ставрополье. В результате выявлены факты незаконной врезки в трубопроводы, а также поставки газа в обход приборов учета.
Обыски проведены в 22 населенных пунктах. Они коснулись, в том числе, сотрудников правоохранительных органов. Следователи осмотрели кабинеты замруководителей СУ СКР в трех республиках, рабочее место начальника полиции Карачаево-Черкесии.
Как пишет ФБА «Экономика сегодня», следствие установило случаи незаконной врезки в газопроводы и нелегального потребления ресурсов.
Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января во время закрытого заседания Совета Федерации. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. В тот же день задержали его отца – Рауля Арашукова, советника главы «Газпром межрегионгаз». Его обвиняют в создании ОПГ и хищении газа на 30 млрд рублей.
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