По «делу Арашуковых» выявили кустарные врезки в трубопроводы

По «делу Арашуковых» выявили кустарные врезки в трубопроводы

В рамках «дела Арашуковых» проведены более 70 обысков у подозреваемых, а также на нескольких предприятиях в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Ставрополье. В результате выявлены факты незаконной врезки в трубопроводы, а также поставки газа в обход приборов учета.

Обыски проведены в 22 населенных пунктах. Они коснулись, в том числе, сотрудников правоохранительных органов. Следователи осмотрели кабинеты замруководителей СУ СКР в трех республиках, рабочее место начальника полиции Карачаево-Черкесии.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», следствие установило случаи незаконной врезки в газопроводы и нелегального потребления ресурсов.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января во время закрытого заседания Совета Федерации. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. В тот же день задержали его отца – Рауля Арашукова, советника главы «Газпром межрегионгаз». Его обвиняют в создании ОПГ и хищении газа на 30 млрд рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Версия самоубийства Игоря Малашенко подтвердилась

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО