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«Дело Скрипалей» подвело под санкции главу разведки России

«Дело Скрипалей» подвело под санкции главу разведки России

Брюссель ввел санкции в отношении главы ГРУ, его заместителя и двух сотрудников ведомства. Ограничительные меры связаны с отравлением в Британии экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Четверо сотрудников спецслужбы ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери нервно-паралитического вещества, заявили в Совете Евросоюза. Принятые санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Они установлены в рамках нового режима по введению ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

Ограничительные меры коснутся вице-адмирала Игоря Костюкова и его заместителя Владимира Алексеева, пишут «Ведомости». Под санкции попали Александр Петров и Руслан Боширов. Настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, Петрова – Александр Мишкин. Чепига является полковником ГРУ, а Мишкин – военным врачом. Их называют исполнителями отравления. В декабре против них ввели санкции США.

Отравление Скрипалей произошло 4 марта 2018 года. Британия уверена, что экс-сотрудник ГРУ и его дочь были отравлены веществом «Новичок», которое разрабатывают в России.

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Места: Россия
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