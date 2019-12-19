Дело о крушении Ту-154 Минобороны закрыли и засекретили

Дело о крушении Ту-154 Минобороны закрыли и засекретили

Фото: соцсети

Следственный комитет закрыл уголовное дело о нарушении правил полетов, которое было возбуждено после крушения под Сочи самолета ТУ-154 Минобороны.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката потерпевших Игоря Трунова, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Трунов добавил, что постановление о прекращении дела якобы является «государаственной тайной».

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, однако рухнул в море спустя 70 секунд после взлета. На борту лайнера находились 92 человека, в числе которых военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

В апреле этого года Мещанский райсуд отклонил иск на два миллиарда рублей родственников жертв крушения самолета. Они требовали выплаты страховки и компенсации за материальный и моральный вред.

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