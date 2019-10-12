Дело о хищении у «Роскосмоса» 330 млн рублей направлено в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос».
Химкинский городской суд Подмосковья начнет рассматривать дело 15 октября, сообщает ТАСС.
Фигурантами дела выступают бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков.
По данным следствия, троица похитила у корпорации 330 миллионов рублей. Они заключали фиктивные договора с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые на самом деле выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.
Никто из фигурантов дела не признал свою вину. Екатерина Аверьянова дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но позднее отказалась от этих показаний.
Накануне МВД завело дело о превышении судебных полномочий на бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Его действия нанесли региону ущерб в 20 миллиардов рублей.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.