Делегация из Норвегии отметила быстрые темпы развития Крыма

Норвежская делегация отметила быстрые темпы развития Крымского полуострова после осмотра нового терминала международного аэропорта в Симферополе. Об этом рассказал глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, особый интерес у гостей вызвали аэропорт, строительство новых дорог.

«Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», - сообщил Гемпель РИА Новости.

Делегация, состоящая из представителей почти всех партий Норвегии, прибыла в Крым 30 сентября. Ее визит продлится до 6 октября. Гостям покажут Ялту, Севастополь, Симферополь и Бахчисарай. Они посетят Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад, дом-музей А.П.Чехова, Херсонес, а также Ханский дворец.