Делегация из Норвегии отметила быстрые темпы развития Крыма

Норвежская делегация отметила быстрые темпы развития Крымского полуострова после осмотра нового терминала международного аэропорта в Симферополе. Об этом рассказал глава комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, особый интерес у гостей вызвали аэропорт, строительство новых дорог.

«Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», - сообщил Гемпель РИА Новости.

Делегация, состоящая из представителей почти всех партий Норвегии, прибыла в Крым 30 сентября. Ее визит продлится до 6 октября. Гостям покажут Ялту, Севастополь, Симферополь и Бахчисарай. Они посетят Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад, дом-музей А.П.Чехова, Херсонес, а также Ханский дворец.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Штаты пригрозили России морской блокадой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО