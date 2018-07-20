В деле об убийстве казахского фигуриста появились подозреваемые

В деле об убийстве казахского фигуриста Дениса Тена появился второй подозреваемый, говорится в сообщении МВД Казахстана.

Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов. К розыску подозреваемого привлекли весь личный состав МВД.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого в убийстве фигуриста - 24-летнего Нуралы Киясова. Он уже сознался в содеянном.

19 июля в Алма-Ате известного фигуриста Дениса Тена ранили ножом неизвестные. Это произошло в тот момент, когда он попытался помешать им срезать зеркала заднего вида со своей машины, сообщает «ТВ Центр».