В деле об убийстве казахского фигуриста появились подозреваемые
В деле об убийстве казахского фигуриста Дениса Тена появился второй подозреваемый, говорится в сообщении МВД Казахстана.
Им оказался 24-летний уроженец Кызылординской области республики Арман Кудайбергенов. К розыску подозреваемого привлекли весь личный состав МВД.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали первого подозреваемого в убийстве фигуриста - 24-летнего Нуралы Киясова. Он уже сознался в содеянном.
19 июля в Алма-Ате известного фигуриста Дениса Тена ранили ножом неизвестные. Это произошло в тот момент, когда он попытался помешать им срезать зеркала заднего вида со своей машины, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость На Урале скончалась первая жена Владимира Высоцкого
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии