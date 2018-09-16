В деле «отравителей» Сергея Скрипаля появились проститутка

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, перед поездкой в Солсбери устроили шумную ночь в лондонском отеле.

Один из постояльцев CityStay Hotel заявил, что видел россиян в отеле. По его словам, из комнаты, где проживали Петров и Боширов, доносился запах марихуаны.

«Позже там была женщина. Я думаю, что проститутка. У них был секс. Несомненно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом», - рассказал он.

Постоялец добавил, что жаловался на россиян администрации отеля. Он также заявил, что видел Петрова в общей ванной комнате, пишет «Газета.ru».

Ранее стало известно, что Британия не сможет принять санкции в отношении России из-за отравления Скрипаля до выхода из Евросоюза.