В деле об изготовлении бомбы аспирантом МГУ всплыли пытки

У аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки, нашли следы пыток. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Валерий Борщев.

Борщев с другими правозащитниками навестил задержанного в изоляторе под Москвой. Он констатировал, что у Мифтахова «есть травмы на теле, на шее», а также следы пыток шуруповертом, передает Meduza.

По его словам, телесные повреждения зафиксированы в протоколе центральной районной больницы. По данному факту правозащитники готовят обращение в прокуратуру. Борщев отметил, что на суде по выбору меры пресечения для Мифтахова прокурор прервала рассказ о пытках, заявив, что это не относится к делу.

Аспирант мехмата МГУ был задержан 1 февраля. Его обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства. Сам Мифтахов рассказывал, что его пытали и избивали в МВД по Балашихе. Позже были задержаны еще 11 человек, их отпустили. Двое заявляли, что их били электрошокером.