В ЕАО 31 декабря сделали выходным

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн объявил 31 декабря выходным днем.

Решение было принято по итогам голосования жителей региона в социальных сетях. 94% из них предпочли перенести выходной с 28 декабря на последний день декабря. По словам Гольдштейна, принятое решение позволит жителям ЕАО создать праздничное настроение, сообщает РИА «Биробиджан».

Напомним, российский президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — сказал глава государства. При этом российский лидер отметил, что «услышал» предложение, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Отмечается, что проект предполагает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, если не является таковым по календарю.

В этот день россияне готовятся к празднику, едут к друзьям и родственникам, поэтому 31 декабря должен быть выходным днем.

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