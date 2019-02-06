Дефицит техники у спасателей в России достиг критических 90%

Дефицит техники и специального оборудования в подразделениях МЧС достиг 90%. Об этом заявил первый замминистра ведомства Александр Чуприян на коллегии министерства по итогам 2018 года.

По его словам, спасатели располагают 7,3 тыс. единицами техники, при этом потребность составляет более 107 тыс. Больше всего спасателям недостает средств инженерного вооружения, радиационной, химической и биологической защиты, автомобилей и медтехники, пишет ТАСС.

Чуприян рассказал, что техника в большинстве своем неисправна, есть проблемы с водителями и нехваткой профессиональных кадров. Опорные пункты по тушению пожаров создаются для видимости.

Чуприян пообещал, что ситуацию «будут исправлять». В частности, ведется разработка новой экипировки для спасателей.

Ранее в результате проверки МЧС оказалось, что главными проблемами стали нехватка кадров и устаревшая пожарная техника. Была урезана штатная численность: для работы на пожарной машине привлекают трех человек вместо необходимых шести, штат Госпожнадзора сократили вдвое.