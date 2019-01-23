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Как не дать автомобилю замерзнуть: лайфхаки от эксперта

Как не дать автомобилю замерзнуть: лайфхаки от эксперта

Водители, чьи машины зимой стоят под открытым небом, часто сталкиваются с проблемами по его эксплуатации. Автоэксперт рассказал о собственных способах избежать трудностей с автомобилем даже в самые сильные морозы.

Директор департамента послепродажного обслуживания автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич посоветовал прежде всего перед наступлением зимы проверить в сервисном центре состояние аккумулятора, генератора и стартера. Он рекомендовал сократить короткие поездки в холода и регулярно заряжать аккумулятор.

Зимой полезнее всего не допускать простоя автомобиля больше двух дней. Эксперт посоветовал заводить машину каждые четыре часа на 20-30 минут. Перед этим требуется «разбудить» аккумулятор: включить ближний или дальний свет, обогрев заднего стекла, противотуманные фары. Затем нужно выключить все приборы и завести авто.

В конце Гришкевич рассказал «ПолитЭксперту» о действенных лайфхаках, которые помогут адаптировать машину к морозам. В частности, он напомнил, что следует поднимать стеклоочистители (дворники), дабы они не примерзли к стеклу. Эксперт посоветовал держать при себе спирт или дезинфицирующее средство, чтобы растопить лед в замке. Он посоветовал парковать автомобиль лобовым стеклом на восток, чтобы скудное солнце помогло стеклу оттаять.

Чтобы стекло не замерзло, можно обработать его спреем на основе уксуса и воды в пропорции 3:1. В заключение Гришкевич напомнил, что обязательно нужно держать щетку от снега и льда в машине.

Ранее в России разработали специальный сервис для оформления ДТП с помощью смартфона.

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Теги:
Места: Россия
События: общество
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