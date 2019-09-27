Данные всех плательщиков ЖКУ в России соберут в одну базу

В России создадут электронную базу плательщиков коммунальных услуг с данными их паспортов, СНИЛС и ИНН. Благодаря ей россиян будет проще привлечь к ответственности.

Реестр разработают к апрелю 2020 года. Пользоваться ею структуры ЖКХ будут бесплатно.

Сейчас у коммунальщиков нет полной информации о жильцах, а без нее подать в суд скоро будет невозможно. С 1 октября Арбитражный суд перестанет принимать исковые заявления без указания в них идентификаторов ответчика – ИНН, СНИЛС, данных паспорта.

Как пишут «Известия», нововведение оставит меньше шансов неплательщикам. Сейчас они пользуются тем, что управляющие компании не могут получить личные данные без их согласия.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании общей базы россиян с указанием всех сведений.