Данные всех плательщиков ЖКУ в России соберут в одну базу

Данные всех плательщиков ЖКУ в России соберут в одну базу

Google

В России создадут электронную базу плательщиков коммунальных услуг с данными их паспортов, СНИЛС и ИНН. Благодаря ей россиян будет проще привлечь к ответственности.

Реестр разработают к апрелю 2020 года. Пользоваться ею структуры ЖКХ будут бесплатно.

Сейчас у коммунальщиков нет полной информации о жильцах, а без нее подать в суд скоро будет невозможно. С 1 октября Арбитражный суд перестанет принимать исковые заявления без указания в них идентификаторов ответчика – ИНН, СНИЛС, данных паспорта.

Как пишут «Известия», нововведение оставит меньше шансов неплательщикам. Сейчас они пользуются тем, что управляющие компании не могут получить личные данные без их согласия.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании общей базы россиян с указанием всех сведений.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!