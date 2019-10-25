Дания выдала разрешение на газопровод не «Северному потоку-2»

Дания разрешила строительство газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах. Он будет проходить в том же районе, где планируется прокладка «Северного потока-2», но российскому проекту разрешения до сих пор не выдали.

Согласование работ в Балтийском и Северном морях по проекту Baltic Pipe подтвердил польский газотранспортный оператор Gaz-System. Прокладка газопровода начнется в декабре, пишет Lenta.ru.

Проект Baltic Pipe стоимостью 1,7 млрд евро предусматривает строительство газопровода между Польшей и Данией. По окончании строительства к объекту планирует подключиться Норвегия: она будет поставлять газ в Польшу через Данию.

Напомним, Дания – единственная страна, которая не выдала разрешение «Северному потоку-2». Если документ не будет получен, маршрут магистрали изменят в обход ее территориальных вод. Это понесет дополнительные расходы и затянет строительство.