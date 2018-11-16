На Дальнем Востоке могут разрешить ввоз иномарок без «ЭРЫ-ГЛОНАСС»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал обсудить в Москве идею о временном разрешении ввоза на Дальний Восток праворульных машин без установки на них «ЭРЫ-ГЛОНАСС». Врио губернатора Приморья Юрий Трутнев заявил, что система не выполняет свою задачу.

Премьер-министр напомнил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» работает только после установки в заводских условиях. В случае, когда покупатели праворульных автомобилей устанавливают системы позже, система не функционирует в должном виде.

«Не очень понятно тогда, за что люди платят – я имею в виду установку, если эффект не достигается. Нужно проанализировать и в целом подумать о подготовке временного ввоза такого рода автомобилей», - сказал Медведев.

Он пообещал ознакомиться с тем, как процессы установки идут в Приморье и на территории других регионов ДФО, где широко востребованы праворульные иномарки.

«Я поручение по вашему обращению дам, потом в Москве окончательно будем решать», - приводит слова главы правительства Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов заявлял, что министерство разработает поправки в техрегламент, которые разрешат жителям Приморья не устанавливать «ЭРУ-ГЛОНАСС» на праворульные машины, ввезенные из-за рубежа для личного пользования.

С начала года все машины в России оснащаются «ЭРОЙ-ГЛОНАСС». Система позволяет отследить положение машины и в случае необходимости направить помощь водителю.

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