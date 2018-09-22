В Дагестане задержан замглавы правительства

В Дагестане задержан заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

В настоящее время проводятся обыски в кабинете и в доме задержанного. Сам Эфендиев находится на допросе в управлении ФСБ, передает «Интерфакс».

Эфендиева задержали в рамках расследования дел против бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева и и.о. руководителя ГКУ РД «Автохозяйство» Асахаба Абдулатипова. Источник сообщил, что Эфендиев давал поручения Абдулатипову ремонтировать частные машины в гаражах учреждения за счет государства.

С января 2018 года в Дагестане работает спецкомиссия Генпрокуратуры и СКР. В результате проверок возбудили 70 уголовных дел против представителей властей Дагестана.

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