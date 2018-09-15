В Дагестане уничтожили троих боевиков
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане силовики ликвидировали троих боевиков, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Трое террористов были найдены в районе селения Талги. На предложение сдаться властям мужчины открыли огонь по силовикам.
«Силами спецназа ФСБ боевики были нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы», — сообщили в ведомстве.
Пострадавших в ходе столкновения не было, передает РБК.
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