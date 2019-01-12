В Дагестане уничтожили боевиков-вербовщиков молодежи
После боестолкновения и ликвидации в Дагестане 11 января террористов они были опознаны как вербовщики в ряды террористической организации.
Также установлено, что боевики оказывали помощь террористам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году.
Отмечается, что уничтоженные боевики планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов.
Силовиками задержан уроженец Каспийска, который признался в создании террористической ячейки, он находится под следствием, сообщает РИА «Новости».
Следующая новость Телескоп на «Спектре-Р» перестал принимать команды
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии