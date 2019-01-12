В Дагестане уничтожили боевиков-вербовщиков молодежи

После боестолкновения и ликвидации в Дагестане 11 января террористов они были опознаны как вербовщики в ряды террористической организации.

Также установлено, что боевики оказывали помощь террористам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году.

Отмечается, что уничтоженные боевики планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов.

Силовиками задержан уроженец Каспийска, который признался в создании террористической ячейки, он находится под следствием, сообщает РИА «Новости».