В Дагестане убили причастного к нападению на силовиков главаря бандгруппы
В результате контртеррористической операции (КТО) в Дагестане ликвидировали главаря кизилюртовской бандгруппы Абаса Хубаева. Информацию об убийстве Хубаева подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Главаря бандгруппы обнаружили накануне в Хасавюртовском районе Дагестана в лесу. На требование сложить оружие он начал стрельбу из автомата по сотрудникам полиции. Пострадавших в результате спецоперации нет, уточняет «Коммерсантъ».
По данным НАК, Хубаев причастен к многочисленным убийствам сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц. В июле в Кизилюртовском районе Дагестана неизвестные обстреляли полицейских на посту ДПС. Были убиты двое сотрудников, еще один получил ранения.
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