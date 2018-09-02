В Дагестане убили причастного к нападению на силовиков главаря бандгруппы

В результате контртеррористической операции (КТО) в Дагестане ликвидировали главаря кизилюртовской бандгруппы Абаса Хубаева. Информацию об убийстве Хубаева подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Главаря бандгруппы обнаружили накануне в Хасавюртовском районе Дагестана в лесу. На требование сложить оружие он начал стрельбу из автомата по сотрудникам полиции. Пострадавших в результате спецоперации нет, уточняет «Коммерсантъ».

По данным НАК, Хубаев причастен к многочисленным убийствам сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц. В июле в Кизилюртовском районе Дагестана неизвестные обстреляли полицейских на посту ДПС. Были убиты двое сотрудников, еще один получил ранения.