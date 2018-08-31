Coca‐Cola покупает британскую сеть кофеен Costa Сoffee
Сеть британских кофеен Costa Coffee передадут компании Coca‐Cola за 5 млрд долларов.
В Великобритании сейчас насчитывается 2400 кофеен сети, еще 1400 находятся в 31 стране по всему миру.
Отмечается, что данное соглашение открывает Costa Coffee доступ к дистрибуции в мировом масштабе, передает «Народные новости» со ссылкой на «360».
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