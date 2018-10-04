Coca-Cola и Nestle заинтересовались брендом «Святой источник»

Консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана планирует продать контрольную долю одного из крупнейших производителей воды IDS Borjomi, портфель брендов которого включает Borjomi и «Святой источник». Активом заинтересовались Coca-Cola и Nestle.

Договоренность о продаже со швейцарской Nestle почти достигнута. Предположительная сумма сделки составляет 400-480 млн долларов.

По данным источника, знакомого с ситуацией, в переговорах участвует компания Coca-Cola. Представители сторон давать комментарии отказались.

IDS Borjomi является одной из крупнейших компаний Евразии по производству бутилированной воды. У компании девять заводов в России, на Украине и в Грузии. Они производят воду под брендами Borjomi, «Святой источник», «Моршинская», Эдельвейс». В 2017 году объем продаж компании составил 1,5 млрд литров, уточняет «Коммерсантъ».

У Nestle и Coca-Cola есть собственный интерес к рынку бутилированной воды. В частности, Nestle не разливает воду в России, а благодаря сделке компания вернет в свой портфель «Святой источник», которым владела с 2002 по 2009 годы.