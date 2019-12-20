На Чукотке заработала плавучая АЭС

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» выдала электроэнергию в сеть Чаун-Билибинского узла в Чукотском автономном округе.

По данным Росатома, для жителей города Певек день стал символичным - в городе с энергетическим пуском ПАТЭС зажглась новогодняя елка.

Подключение плавучей АЭС к теплосетям Певека произведут в 2020 году.

После ввода «Академика Ломоносова» в эксплуатацию число действующих атомных станций в России вырастет до 11, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, украинский политолог Тарас Загородний завил, что Украине необходимо создать ракеты, которые будут способны ударить по российским АЭС, заявил в чате издания «Главред» украинский политолог Тарас Загородний.

Он отметил, что Киев должен сократить свою зависимость от Москвы и российских энергоносителей, а также не бояться создавать вооружение и строить ракеты, в том числе дальностью 2,5 тысячи км.

«Два полка таких ракет, штук 200 — это мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», — заявил Загородний.

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