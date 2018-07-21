Члены Совфеда знакомятся с японским опытом пенсионной реформы

Члены Совета Федерации знакомятся с опытом пенсионной реформы в Японии, сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Во время встречи с японскими коллегами в Токио чиновники обсуждали работу двух парламентов, в частности, вопрос о повышении пенсионного возраста, передает ТАСС.

Граждане Японии выходят на пенсию в 65 лет. Средний возраст японцев при этом составляет 45 лет. По этому показателю Япония занимает второе место в мире после Монако.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65.