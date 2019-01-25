Члена ЦИК лишили ученой степени за плагиат в диссертации

Члена Центризбиркома, бывшего депутата Госдумы Валерия Гальченко лишили ученой степени. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) нашла в его диссертации большое количество заимствований.

Теперь Гальченко потерял степень кандидата социологических наук. Заявление о лишении степени по собственному желанию член ЦИК написал в экспертном совете. Об этом рассказал участник «Диссернета» Иван Бабицкий, присутствоваший на заседании ВАК.

Оказалось, что научная работа Гальченко «Местное самоуправление как институт развития социальной активности населения» совпадает с отчетом «Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем». Из 143 страниц диссертации на 72 листах найдены некорректные заимствования, пишет РБК.

Летом 2018 года ВАК рекомендовал лишить степени главу ЦИК Башкирии Хайдара Валеева. В его кандидатской работе обнаружены более 60% заимствований.