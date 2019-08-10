Чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первые семь месяцев 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка РФ.

«Вывоз капитала из страны в первом полугодии этого года достиг 28 млрд долларов. По итогам первых семи месяцев 2018 года этот показатель составил 17,4 млрд долларов», — заявили аналитики Банка России, пишет Ura.ru.

ЦБ отмечает, что такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

Напомним, внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд. Таким образом, с начала года он увеличился на 6,1%.