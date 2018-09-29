Число пострадавших в ДТП с автобусом под Москвой выросло до 22 человек

В результате ДТП с автобусом в Луховицах пострадали 22 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

В настоящее время госпитализированы 6 человек: двое в травматологическое отделение Коломенской ЦРБ и четверо – в Луховицкую. Один человек находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. Другие находятся в состоянии средней степени тяжести, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в ДТП. Автобус, пытаясь избежать столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем, опрокинулся в кювет. В нем ехали сотрудники магазина «Магнит».