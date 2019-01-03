Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37

Спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего дома в Магнитогорске тела 37 погибших. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

Поиски ещё четырех человек, которые могут находиться под завалами, продолжаются в круглосуточном режиме. Главная опасность для спасателей — угроза обрушения.

На данный момент опознаны 22 тела жертв катастрофы, среди них трое детей. По предварительным данным, среди тех, кто ещё может оставаться под завалами, детей нет.

Напомним, взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4 утра по Москве 31 декабря. После взрыва разрушен один из подъездов. Всего в зоне обрушения жили 120 человек. Следственный комитет России отвергает версию о теракте, так как на месте трагедии взрывчатых веществ не обнаружено. Приоритетная версия — взрыв бытового газа.