Число жертв обрушения моста в Италии достигло 43 человек
Число погибших в результате обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек.
В настоящее время в больницах находятся девять раненых, восемь из них в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Утром 18 августа спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек, в том числе ребенка.
Днем 14 августа в итальянском городе Генуя обрушился пролет моста на автостраде А10. На момент происшествия на мосту находились 30 автомобилей.
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