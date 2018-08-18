Число жертв обрушения моста в Италии достигло 43 человек

Число погибших в результате обрушения моста в Генуе выросло до 43 человек.

В настоящее время в больницах находятся девять раненых, восемь из них в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Утром 18 августа спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек, в том числе ребенка.

Днем 14 августа в итальянском городе Генуя обрушился пролет моста на автостраде А10. На момент происшествия на мосту находились 30 автомобилей.