Число фальшивых денежных знаков в России сократилось на 2,5%

Центробанк РФ сообщил о сокращении поддельных денежных знаков в третьем квартале 2018 года на 2,5%. Их общее количество в настоящее время составляет 10 467 штук.

По данным ЦБ, это число на 267 штук меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди выявленных поддельных денежных средств чаще всего встречаются пятитысячные купюры. Их число составило 7 616 единиц.

Количество поддельных тысячных купюр – 2 425. Выявлены фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей (95 штук) и 200 рублей (3 штуки). Также обнаружены 37 поддельных монет, четыре из которых номиналом 10 рублей, 32 – номиналом 5 рублей и одна рублевая монета.

Как сообщает Агентство экономической информации «Прайм», было выявлено 523 поддельные купюры иностранных государств. Самое большое число подделок среди долларов – 488 штук. Также ЦБ отчитался об обнаружении фальшивых евро, юаней и одной подделки фунта стерлингов Соединенного Королевства.