Чиновница без знания языка возглавит вуз в Башкирии

Чиновница без знания языка возглавит вуз в Башкирии

В Башкирии чиновница, писавшая с ошибками в соцсетях, будет назначена на пост ректора Института развития образования. Сотрудники учреждения попросили руководство региона отказаться от ее кандидатуры.

Более 100 человек составили письмо врио главы региона с просьбой не назначать экс-министра образования республики Гульназ Шафикову на должность ректора. В Институте развития образования деятельность чиновницы оценили негативно и считают, что она некомпетентна в вопросах администрирования.

Сотрудники отмечают, что Шафикова выстраивает отношения с коллективом «в командном и деспотичном тоне». В письме главе региона говорится, что в 2016 году она приняла «необдуманное решение», в результате чего нагрузка педагогов выросла на 250 часов в год.

Ранее в Instagram Шафикова опубликовала пост, в котором подписчики нашли сразу две ошибки. Позже чиновница исправила ошибки, а затем и вовсе удалила пост. На его месте появилось сообщение, что она намеренно написала с ошибками ради эксперимента, пишет РИА Новости.

Шафикова возглавила министерство образования в 2015 году. 3 декабря стало известно о назначении врио министра образования Айбулата Хажина, однако об отставке Шафиковой официально не сообщалось.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Новая миссия МКС успешно вылетела с Байконура на «Союзе»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО