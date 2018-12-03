Чиновница без знания языка возглавит вуз в Башкирии

В Башкирии чиновница, писавшая с ошибками в соцсетях, будет назначена на пост ректора Института развития образования. Сотрудники учреждения попросили руководство региона отказаться от ее кандидатуры.

Более 100 человек составили письмо врио главы региона с просьбой не назначать экс-министра образования республики Гульназ Шафикову на должность ректора. В Институте развития образования деятельность чиновницы оценили негативно и считают, что она некомпетентна в вопросах администрирования.

Сотрудники отмечают, что Шафикова выстраивает отношения с коллективом «в командном и деспотичном тоне». В письме главе региона говорится, что в 2016 году она приняла «необдуманное решение», в результате чего нагрузка педагогов выросла на 250 часов в год.

Ранее в Instagram Шафикова опубликовала пост, в котором подписчики нашли сразу две ошибки. Позже чиновница исправила ошибки, а затем и вовсе удалила пост. На его месте появилось сообщение, что она намеренно написала с ошибками ради эксперимента, пишет РИА Новости.

Шафикова возглавила министерство образования в 2015 году. 3 декабря стало известно о назначении врио министра образования Айбулата Хажина, однако об отставке Шафиковой официально не сообщалось.