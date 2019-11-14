Чиновников могут обязать копить на пенсию самостоятельно

Обеспечить привлечение к гарантированному пенсионному плану более чем на треть можно за счет российских государственных служащих.

Об этом шла речь на закрытой встрече заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева с экспертами.

Участники мероприятия усомнились, что у ГПП есть хорошие шансы на успех, так как во многом он схож с системой негосударственного пенсионного обеспечения. Как считают эксперты, дополнительным стимулом может стать государственное софинансирование, сообщают «Известия».

Напомним, в конце октября Минфин и Центробанк презентовали систему добровольных пенсионных накоплений. Она получила название «гарантированный пенсионный план».

Система предусматривает возможность копить на пенсию так, чтобы это было «доходно» и «гарантированно», отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По замыслу, участие в программе будет добровольным, пишет РИА Новости. Россияне смогут отчислять от зарплаты любую сумму, но только 6% не станут облагаться НДФЛ. Средства поступят на специальный счет – его защиту гарантирует государство.

Законопроект подготовили для модернизации замороженных в 2014 году пенсионных накоплений.

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