Чиновники взялись за повышение возраста продажи сигарет

Власти приступили к обсуждению вопроса о повышении возраста продажи табака до 21 года. Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы обсуждаем этот вопрос», - сказала она.

Попова призналась, что ведомство положительно оценивает инициативу о повышении возраста продажи алкоголя. Она добавила, что введеннные раньше меры уже показали «хорошие результаты».

«Считаем, нельзя останавливаться. Здоровье населения - главный приоритет, который мы защищаем», - заявила глава ведомства «Интерфаксу».

Вице-премьер Татьяна Голикова в конце сентября призналась, что власти не рассматривают увеличение возраста продажи табака. Вместе с тем Минздрав готовит к февралю 2019 года новую стратегию формирования здорового образа жизни россиян. В ней будут указаны меры, касающиеся в том числе табачных изделий, а также продажи алкогольной продукции.

Ранее Минздрав приступил к разработке законопроекта о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.