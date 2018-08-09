Чиновники Саратовской области незаконно отдали участок на Волге
В городе Балаково Саратовской области возбуждено уголовное дело против сотрудников администрации Балаковского района за превышение должностных полномочий.
По данным следствия, в 2017 году сотрудники комитета незаконно передали земельный участок площадью 145 квадратных метров, расположенного в пределах береговой полосы, в частные руки.
Указанная территория находилась на берегу Волги и являлась объектом общего пользования.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки природоохранной прокуратуры, передает «Федерал Пресс».
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