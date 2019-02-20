Чиновники решили вернуть вытрезвители в России

Чиновники решили вернуть вытрезвители в России

Совет Федерации разработал законопроект, который предполагает возвращение в России вытрезвителей. Он предусматривает, что вновь созданные медицинские учреждения будут финансировать регионы.

Согласно документу, доставкой пьяных, которые дезориентированы в пространстве и не могут передвигаться, займется полиция. Организацию системы вытрезвителей возьмут на себя регионы, пишут «Известия». Возможно, гражданам придется самостоятельно платить за пребывание в спецучреждении.

Законопроект Совета Федерации поддержал Минздрав. Ведомство объяснило, что возрождение вытрезвителей будет способствовать предотвращению ряда преступлений и сохранности жизни граждан. Минфин и Минэкономразвития опасаются, что возвращение вытрезвителей потребует больших бюджетных затрат.

Вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году. Сегодня людьми, находящимися в пьяном состоянии и нарушающими общественный порядок, занимается полиция.

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