Чиновники Петербурга объединились в борьбе с борщевиком

Чиновники Петербурга объединились в борьбе с борщевиком

Фото: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект по уничтожению борщевика и прочих сорняков на территориях города.

Авторами законопроекта выступили член партии «Справедливая Россия»Надежда Тихонова и члены партии «Единая Россия» Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Целью проекта закона в пояснительной записке указана охрана земель Санкт-Петербурга, передает Znak.

«Борщевик Сосновского — это крупное травянистое растение, которое обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги», — поясняют в документе депутаты.

Ранее власти Московской области разработали программу по борьбе с борщевиком. В 2018 году на эти цели выделено около 300 млн рублей.

В 2019 году в Подмосковье сорняк уничтожали с помощью беспилотников, к которым прикреплялись десятилитровые баки с химическим раствором. Их стоимость составила почти один миллион рублей.

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