Чиновники Карелии помогут региону деньгами из специального фонда

Чиновники Карелии предложили зарезервировать в бюджете региона 88 миллионов рублей для оказания дополнительной помощи муниципальным районам.

Карельские депутаты решили добавить к этой сумме еще 60 миллионов рублей.

Отмечается, что часть средств направят на оплату услуг теплоснабжающих организаций, другие – на погашение муниципальных долгов.

В правительстве России отнеслись к нововведению с пониманием и уже определили источники финансирования, сообщает «Федерал Пресс».