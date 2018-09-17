Чиновники Карелии помогут региону деньгами из специального фонда
Чиновники Карелии предложили зарезервировать в бюджете региона 88 миллионов рублей для оказания дополнительной помощи муниципальным районам.
Карельские депутаты решили добавить к этой сумме еще 60 миллионов рублей.
Отмечается, что часть средств направят на оплату услуг теплоснабжающих организаций, другие – на погашение муниципальных долгов.
В правительстве России отнеслись к нововведению с пониманием и уже определили источники финансирования, сообщает «Федерал Пресс».
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