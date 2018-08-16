Чиновник Украины: Россия захлебнется собственной кровью
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что если Россия нападет на Украину, то последствия для Кремля будут ужасные.
Он добавил, что в случае наступления России на Украину, россияне будут захлебываться собственной кровью.
Юрий Гримчак заявил, что два года назад он отвечал на этот вопрос. Тогда в случае войны он сказал, что россияне захлебнутся как украинской, так и собственной кровью.
На сегодняшний день его ответ изменился, передает «Федерал Пресс».
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