Чиновник Украины: Россия захлебнется собственной кровью

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что если Россия нападет на Украину, то последствия для Кремля будут ужасные.

Он добавил, что в случае наступления России на Украину, россияне будут захлебываться собственной кровью.

Юрий Гримчак заявил, что два года назад он отвечал на этот вопрос. Тогда в случае войны он сказал, что россияне захлебнутся как украинской, так и собственной кровью.

На сегодняшний день его ответ изменился, передает «Федерал Пресс».

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