Чиновник «Роскосмоса» грубо выразился о жителях хрущевок

В Сети разразился скандал вокруг высказывания руководителя отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислава Жаркова, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой».

Споря о реновации в соцсетях, чиновник заявил, что контингент хрущевок быстро испортит новые здания, пишет РИА Новости. Это высказывание вызвало негодование пользователей.

В ответ на них Жарков написал: «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?»

В пресс-службе компании обещали созвать комиссию по этике, которая проведет анализ ситуации, после чего будет принято решение о мерах в отношении чиновника за некорректное высказывание.

Программа реновации была принята 1 июня 2017 года. Она предполагает расселение и снос малоэтажных жилых домов и строительство на освободившихся местах новых. В нее вошли почти 5 тыс. домов, в основном это хрущевки.