Чиновник накатал 1600 часов в автозаках на 15 млн компенсации

Чиновник Павел Марущак, осужденный по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, подал исковое заявление о компенсации морального вреда за перевозку в автозаках. В общей сложности он провел в них около 1600 часов.

Иск подан к МВД, Минфину и Генпрокуратуре. Марущак сослался на недавнее решение ЕСПЧ, по которому женщина получила 1500 евро компенсации за 20 перевозок в автозаках продолжительностью 11 часов и 40 минут.

Марущак совершил не менее 203 поездок к следователям и в суды, пишут «Ведомости». За это он просит 2,25 млн рублей, хотя в тарифах ЕСПЧ поездки оценили в 15 млн рублей.

В его случае ситуация осложняется тем, что Марущак является инвалидом и передвигается с помощью протеза, но автозаки для этого не предусмотрены. Он считает перевозку «жестоким обращением» и хочет, чтобы в России перестали возить заключенных в душных и неудобных автозаках.

Марущак работал начальником управления информации администрации Коми. Он был осужден на пять лет и восемь месяцев колонии по обвинению во взяточничестве. После приговора в скором времени бывший чиновник вышел на свободу.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был осужден на 11 лет за мошенничество, коррупцию и отмывание доходов.

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