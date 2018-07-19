Чиновник Минобороны попался на взятке в 11 млн рублей
Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Максима Куксина, подозреваемого в получении взятки на общую сумму 11 миллионов рублей.
Отмечается, что Куксин будет находиться под стражей до 17 сентября.
Если его вина будет доказана, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Должность директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Куксин занимает с июля 2017 года, сообщает «Интерфакс».
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