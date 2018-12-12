Чиновник лишился доходного места за 66 машин супруги

В Ространснадзоре уволен сотрудник, супруга которого владела автопарком из 66 машин. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

Он рассказал, что доходы чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта не могли обеспечить совершение таких покупок. Стоимость автомобилей оценивается в 400 млн руб.

Всего прокуратура направила исков в суды с требованиями обратить в доход государства имущество чиновников на сумму почти 4 млрд рублей. Одно из таких заявлений связано с обращением в доходы государства 28 объектов недвижимости, передает «Коммерсантъ».

Чайка напомнил, что начальник отдела УЭБиПК МВД по Башкортостану и его супруга лишились четырех объектов собственности стоимостью 20 млн рублей и выплатили 1,7 млн руб. за автомобиль, который успели продать. Стоимость всего приобретенного имущества превышала доходы гражданина.

Ранее Генпрокуратура составила портрет типичного российского коррупционера. Говорилось, что это человек с высшим образованием, имеющий семью, ведущий активный образ жизни.