Чиновник в Дагестане попался на крупных откатах при строительстве дорог

Суд Махачкалы арестовал на десять суток главу филиала федерального казенного учреждения Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» Магомедрасула Омарова.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Русланов. Следствие полагает, что Омаров намеревался присвоить себе денежные средства в размере 680 млн рублей в виде «откатов» при строительстве дорог по госконтракту стоимостью 2,7 млрд рублей.

Следствие уверено, что Омаров уже получил 60 млн, передает РИА Новости. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.