Четырехдневку отложили на неопределенный срок

Обсуждение перспектив введения четырехдневной рабочей недели в России отложено на неопределенный срок.

Консультации по этому вопросу планировались в ноябре в рамках комиссии под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Однако на обсуждение инициативы времени не нашлось, а новых сроков пока нет.

В Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям говорят, что обсуждения не состоялись из-за высокой загруженности рабочих групп. Новую дату консультаций определят с учетом готовности союзов работодателей и профсоюзов.

Однако эксперты говорят, что от этой дискуссии с высокой вероятностью откажутся, так как без экономических потерь воплотить идею не получится, сообщают «Известия».

Ранее в правительство направлен доклад Минтруда о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Наряду с отрицательными аспектами сокращенной недели ведомство отметило немало «плюсов».

Минтруд заявил, что перемены несут в себе определенные риски. В частности, сокращение рабочей недели может повлечь увеличение издержек на рабочую силу и рост себестоимости продукции.

Среди достоинств введения четырехдевки Минтруд отмечает возможность россиян высвобождать больше времени на семью, спорт, отдых, пишет «Интерфакс».

В докладе говорится, что вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения.

О введении четырехдевки в июне заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев. В сентябре он допустил изменение Трудового кодекса для гибкого регулирования рабочих дней и часов.

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