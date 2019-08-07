В четырех регионах России сильно выросла заболеваемость ВИЧ

По итогам 2018 года в четырех российских регионах существенно выросла заболеваемость ВИЧ. Это следует из статистического сборника Минздрава.

Так, в Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Пермском крае зафиксирован наибольший рост заражения вирусом иммунодефицита. В Иркутской области стало на 16% больше заболевших: здесь на 100 тыс. населения приходится 200,6 человека с ВИЧ.

За ней идет Кемеровская область – здесь выявлено 165 случаев на 100 тыс. Всего в регионе проживают 30,5 тыс. носителей вируса.

В Пермском крае – 152,1 заболевших, а в Новосибирской – 135,2. К лидерам по числу заболевших относятся еще 11 регионов: Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Самарская, Омская, Томская, Оренбургская области, Алтайский и Красноярский края и Ханты-Мансийский автономный округ. Там живет половина всех заразившихся в 2018 году. Еще 20% новых ВИЧ-инфицированных находятся в СИЗО Ставропольского края, Смоленской и Ярославской областей.

В целом только в 28 из 85 регионов заболеваемость ВИЧ снизилась, пишет РБК. Так, в Москве этот показатель уменьшился на 64%, в Петербурге – на 28%.

Ранее Минздрав сообщал, что от ВИЧ в 2018 году умерли 20,5 тыс. россиян.