Четыре российских СМИ угодили в новый пакет санкций США

США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничительные меры попали 18 россиян и четыре СМИ.

Из 18 граждан России 15 человек названы сотрудниками ГРУ. В их числе подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов. В документах Минфина Петрова называют Александром Мишкиным, а Боширова – Анатолием Чепигой.

В число компаний, на которых распространяются американские санкции, попали четыре средства массовой информации, в том числе Федеральное агентство новостей (ФАН), ФБА «Экономика сегодня», «Невские новости» и портал USA Really. Власти США обвиняют их в попытке вешаться в «политические и избирательные системы по всему миру» в рамках так называемого проекта Лахта», пишет РИА Новости.

Вместе с тем Минфин снимет через 30 дней санкции против компаний Олега Дерипаски. Сам бизнесмен из санкционного списка исключен не будет, а его активы по-прежнему останутся замороженными.

В начале марта в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер Великобритании Терез Мэй заявляла, что отравление спровоцировало нервно-паралитическое вещество «Новичок», разрабатываемое в России.